Fornitura di energia per scuole e asili senza aliquota Iva ridotta

L’ordinanza 14097/2024 della Cassazione si è pronunciata in ordine all’aliquota Iva applicabile alle forniture di energia (termica o elettrica) per scuole e asili, chiarendo che l’assenza del carattere residenziale preclude l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10 per cento. Ciò, superando i precedenti documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria che avevano riconosciuto l’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta a scuole e asili. Infatti, secondo il collegio di legittimità, è necessario...

