Forum Telefisco / Aps in regime forfettario, obbligo di conservare fatture e bolle doganali

La domanda Un associazione di promozione sociale (Aps) dal 1° gennaio 2024, avendo ricavi annui non superiori a 65mila euro, ha scelto di applicare il regime forfettario previsto dalla legge 190/2014, così come introdotto dal Dl 146/2021. Quali sono gli adempimenti da adottare?

In questo caso, l’associazione di promozione sociale (Aps) sarà tenuta a emettere fattura senza addebitare l’Iva in via di rivalsa e non potrà detrarre l’Iva sulle fatture di acquisto. Peraltro, l’Aps sarà esonerata dagli obblighi di versamento dell’Iva, di presentazione della dichiarazione Iva e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche, nonché a integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, ...