Gestori sotto soglia, no ritenuta sui dividendi di Alessandro Germani









Non si applica la ritenuta sui dividendi percepiti e non sono imponibili le plusvalenze realizzate da un Gefia (gestore fondi di investimento alternativi) sottosoglia lussemburghese in quanto si considera comunque soggetto a forme di vigilanza, anche se semplificate. È questa la risposta a interpello dell’agenzia delle Entrate n. 327 di ieri.

Una società lussemburghese gestisce dei Fia (fondi di investimento alternativi) sotto determinate soglie di 100 (o 500) milioni di euro a seconda del ricorso...