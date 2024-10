Giustizia tributaria, la motivazione prevale sul dispositivo in caso di contrasto

In caso di contrasto tra motivazione e dispositivo prevale la motivazione, in quanto il dispositivo ha solo la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione: «l’eventuale incertezza interpretativa emergente per la mancata riproduzione nel dispositivo di una parte della decisione non può che essere sciolta nel senso della prevalenza della motivazione». È il principio affermato dalla sentenza 2370/6/2024 della Cgt Calabria.

