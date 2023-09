Gli interessi già versati scomputabili dal conto della definizione di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Sono scomputabili dal totale dovuto gli interessi corrisposti per la dilazione delle somme pagate in pendenza di giudizio. Le Entrate, in risposta a un quesito posto nel corso di Telefisco, hanno risolto la questione della determinazione del totale dovuto ai fini della definizione agevolata delle controversie. Il dubbio riguarda l’ipotesi in cui il contribuente per il versamento in pendenza di giudizio richieda una rateazione all’agente della riscossione, pagando gli interessi su ciascuna rata. La...