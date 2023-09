Le risposte delle Entrate a Speciale Telefisco 2023

Pubblichiamo qui di seguito le prime risposte fornite dall’agenzia delle Entrate in occasione di Speciale Telefisco del 20 settembre 2023.

Definizioni e contenzioso

Definizione liti: errore incolpevole

Domanda. Diversamente da quanto è accaduto per la rottamazione quater, per la quale il sito dell'Ader forniva tutti i dettagli per l'adesione alla speciale procedura, per la definizione delle controversie tributarie (art. 1, co. da 186 e ss ...