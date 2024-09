Gruppi Iva, doppia opzione in scadenza il 30 settembre

Entro il prossimo 30 settembre 2024 occorre esercitare l’opzione per il Gruppo Iva per quanto riguarda quei gruppi che sono interessati a tale istituto a partire dal 2025. Ugualmente nel caso in cui vi siano stati nuovi ingressi nel corso dell’anno che abbiano integrato i requisiti soggettivi dell’istituto occorre comunicare la nuova entità entro la medesima data. Ma andiamo con ordine.

Il Gruppo Iva è un istituto introdotto nel nostro sistema fiscale a decorrere dal 2019 e che consente di rendere...