I nuovi coefficienti fiscali basati sull’alimentazione premiano le elettriche

Il comma 48 dell’articolo 1 della legge 207/2024 prevede, dal 2025, una nuova tassazione delle auto concesse a uso promiscuo ai lavoratori.

Il nuovo regime, volto a raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici, determina, solo in alcuni casi, un incremento dei costi per le aziende e maggiori trattenute fiscali e contributive per i lavoratori (ad esempio, per un’auto full hybrid, ...