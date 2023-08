I provvedimenti dal 20 al 28 luglio di Roberta Coser e Claudio Sabbatini









Iva/Detrazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 luglio 2023, n. 392

Casa vacanze: ammessa la detrazione dell'imposta

Per l'immobile abitativo, utilizzato come casa vacanze, è ammessa la detrazione dell'Iva. Non opera, quindi, la limitazione prevista dall'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), Dpr 633/1972 riguardante i fabbricati abitativi che risultano tali secondo le risultanze catastali, a prescindere dall'uso. La ratio di questa indetraibilità oggettiva va ravvisata...