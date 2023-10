I provvedimenti dal 22 al 29 settembre di Roberta Coser e Claudio Sabbatini









Decreto Energia/Agevolazioni

Dl 29 settembre 2023, n. 131, GU 29 settembre 2023, n. 228

Decreto Energia: misure urgenti a sostegno di famiglie e imprese

Il Decreto d’urgenza in esame – che contiene sostegni al potere di acquisto delle famiglie e alle giovani coppie, misure per il salvataggio di piccoli esercizi commerciali e modifiche al regime delle agevolazioni a favore delle imprese energivore – interviene anche sui seguenti aspetti in ambito fiscale:

1) si prevede una sanatoria...