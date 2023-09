I provvedimenti dall'8 al 15 settembre di Roberta Coser e Claudio Sabbatini









Iva/Detrazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 settembre 2023, n. 426

Sovrafatturazione: esercizio della detrazione e relativo importo

Il caso riguarda una consulenza sovrafatturata da una società di servizi, che ha emesso fatture elettroniche nel 2021 con addebito di Iva per 137.514,41 euro. L'operazione non è stata inficiata da frode. Le parti hanno instaurato una controversia giudiziaria, definita poi in via transattiva dichiarativa e non novativa solo nel 2023 («...