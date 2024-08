Blocco di somme: ostacolo alle rate nella riscossione delle pubbliche amministrazioni

Non è possibile dilazionare debiti che sono stati oggetto di segnalazione da parte di agenzia delle Entrate - Riscossione, in occasione del pagamento di corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 48 bis, Dpr 602/1973. La riforma approvata con il Dlgs 110/2024 non ha modificato le regole di accesso alla rateazione con l’agente della riscossione, né sotto il profilo delle cause ostative né dal lato del contenuto delle istanze del contribuente...

