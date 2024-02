Il concordato preventivo chiude alle perdite su crediti

Nel concordato preventivo biennale, la proposta dell’agenzia delle Entrate indica il reddito senza tener conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze e redditi da partecipazione.

Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di ieri del Dlgs 13/2024 si mette in moto la macchina del concordato fiscale per il biennio 2024-2025. Tra le componenti estranee al reddito proposto non vengono letteralmente citate le perdite su crediti, che dunque non potranno essere sottratte dall’imponibile concordato...