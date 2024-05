Il concordato preventivo mette sotto esame i righi dei modelli Redditi e Irap

Si scaldano i motori del concordato preventivo biennale, una delle principali novità della riforma fiscale in corso di definizione, sul quale si fa affidamento anche per il mantenimento delle attuali aliquote Irpef a tre scaglioni introdotte, per il solo 2024, dal Dlgs 216/2023.

Il reddito da concordato preventivo sarà determinabile solo quando verrà licenziato il software di calcolo ricordando che l’impegno vincola il contribuente per le annualità 2024 e 2025, e solo per il 2024 per i contribuenti...