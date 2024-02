Il contratto verbale di comodato d’uso non consente di ottenere i bonus edilizi

La domanda Vorrei eseguire dei lavori nell’immobile dove risiedo con contratto verbale di comodato d’uso non registrato. In base all’ordinanza della Corte di cassazione n.13424 del 18 maggio 2021, in assenza del contratto registrato potrei beneficiare ugualmente dei bonus fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia certificando la data certa di detenzione dell’immobile con la raccomandata dei proprietari che mi autorizza ad eseguire i lavori ?In caso di contestazione da parte del fisco quali sarebbero le sanzioni ? I. T. - Imola

Si sconsiglia vivamente di operare nel senso ipotizzato nel quesito, in quanto, innanzitutto, con la Cassazione 13424/2021 è stato affermato che, nello specifico caso, una serie di circostanze di fatto potevano ritenersi idonee a dimostrare l’anteriorità della data di costituzione della detenzione rispetto alla effettuazione dei lavori, pur in assenza di contratto registrato, ovvero: una lettera raccomandata con cui il genitore della contribuente le assegnava in detenzione l’immobile oggetto di interventi...