Il costo fiscalmente riconosciuto di una partecipazione è pari al costo sostenuto per il suo acquisto

La domanda

Una persona fisica detiene delle quote in una società semplice agricola. Il patrimonio netto della società è formato da capitale sociale e da riserve di utili non distribuiti. Naturalmente l’utile sociale è notevolmente diverso dal reddito tassato ai soci, il primo viene determinato in base al rendiconto sociale e il secondo in base al reddito fondiario. Fatte queste premesse, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è la quota riferibile al capitale sociale o al patrimonio netto? Se il costo fiscalmente riconosciuto è quello del capitale sociale, si potrebbe aumentare quest’ultimo con le riserve di utili?

F. S. - Perugia