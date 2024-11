Il decreto delegato Irpef/Ires penalizza l’acquisto di clientela: ammortamento in 18 anni

L’introduzione nell’ambito della disciplina del reddito di lavoro autonomo di alcune norme tipiche del reddito d’impresa – prevista dallo schema di decreto legislativo (A.G. 218) attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari per i pareri – non è una notizia positiva per tutti i professionisti. In particolare per quelli che stanno crescendo tramite l’acquisizione di altri “studi” (intesi, in base all’articolo 54, comma 1-quater, del Tuir come l’insieme di clientela e altri elementi immateriali...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi