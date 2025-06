Il decreto-legge fiscale n. 84 del 2025 – Prima parte

In Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025 è stato pubblicato il decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025, entrato in vigore il 18 giugno 2025, che contiene disposizioni di carattere fiscale e che prevede, tra le altre, che sono escluse da tassazione separata le plusvalenze che derivano dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale.

Lavoratori autonomi e cessione di partecipazioni

