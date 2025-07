Il decreto-legge fiscale n. 84 del 2025 – Quinta parte

In Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025 è stato pubblicato il decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025, entrato in vigore il 18 giugno 2025, che contiene disposizioni di carattere fiscale e che, tra le altre, apporta modifiche alla disciplina del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a-quinquies), del DPR n. 633 del 1972 e proroga al 21 luglio i versamenti delle imposte scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e Iva per i soggetti ISA e quelli che aderiscono al regime...

