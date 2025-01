Il diritto alla rendicontazione non rende il trust interposto

Con la risposta a interpello 258/2024 le Entrate sono tornate a pronunciarsi in tema di trust ritenuti interposti, esaminando tra gli altri il caso di un trust il cui atto istitutivo riservava alla beneficiaria il potere di rimuovere il trustee, sostituendolo con un altro da lei nominato, e inoltre il diritto di ricevere la rendicontazione del trustee in merito alla gestione del fondo in trust (si veda anche Il Sole 24 Ore del 17 dicembre).

L’Agenzia ha affermato che «il potere di revoca del trustee...