Il Fisco risponde sulla dichiarazione semplificata, ammesso il ravvedimento per CU tardive

L’agenzia delle Entrate ha fornito, con la circolare n. 12/E del 31 maggio 2024, alcuni chiarimenti in favore dei Caf e dei professionisti abilitati in merito al modello 730 e alle novità che hanno interessato la dichiarazione semplificata. In particolare, i principali temi trattati riguardano l’ambito soggettivo, l’apposizione del visto di conformità e i documenti da richiedere e conservare nonché la compilazione del quadro W e l’individuazione del valore delle cripto-valute.