Il fotovoltaico in leasing è fabbricato rurale

Un impianto fotovoltaico situato su un terreno agricolo e destinato a supportare l’attività agricola deve essere classificato, ai fini catastali, come fabbricato rurale strumentale (categoria D/10): questo vale anche se l’imprenditore agricolo, sia esso individuale o collettivo, utilizza l’impianto in virtù di un contratto di locazione finanziaria e non ne è il proprietario. Questo è il condivisibile principio di diritto enunciato dalla Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 29754 depositata...

