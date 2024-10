Il pagamento della sanatoria blocca le rettifiche del reddito

Sanatoria alla prova delle situazioni ostative. Il comma 9 dell’articolo 2-quater della legge 143/2024 prevede che la sanatoria per gli anni pregressi (non si può, onestamente, chiamarla “ravvedimento”) non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, risulta successivo alla “notifica” di processi verbali di constatazione, di schemi di atto (di cui all’articolo 6-bis della legge 212/2000) nonché di atti di recupero di crediti inesistenti. Per il ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi