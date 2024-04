Il patrimonio degli Ets sciolti o liquidati non può essere trasferito alle Onlus

Per gli enti del Terzo settore, in caso di scioglimento e liquidazione, la devoluzione del patrimonio non include tra i possibili beneficiari le Onlus. È quanto precisato ieri dal Ministero del Lavoro con la nota n. 6710 che chiarisce la portata applicativa dell’articolo 9 del Codice del Terzo settore (Cts). Tale disposizione, infatti, prevede che, in caso di estinzione o scioglimento di un ente iscritto nel Registro (Runts), il patrimonio residuo debba essere devoluto ad altri Ets. Si tratta di ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi