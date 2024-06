Il «patto» renderà più cara la seconda rata

Se il primo acconto delle imposte sui redditi (e dell’Irap) 2024 non ha particolarità significative – potendo, come al solito, essere determinato tanto in “modalità” storica quanto ricorrendo al “previsionale” – sul secondo acconto i soggetti che aderiranno alla proposta di concordato preventivo (entro il prossimo 15 ottobre e attraverso la presentazione del modello dichiarativo) dovranno fare attenzione e prepararsi a un versamento maggiore del previsto.

L’articolo 20 del Dlgs 13/2024 prevede infatti...