Il professionista non deduce i costi per le consulenze fatturate dalla società della moglie

Il professionista non può dedurre i costi inerenti a prestazioni rese da una società la cui compagine societaria fa capo al coniuge e in minima percentuale allo stesso. In questo caso, l’utilizzo dello schermo societario per veicolare la deduzione dei costi fatturati dalla società per un’attività che di fatto è resa personalmente dal coniuge rappresenta una condotta finalizzata ad eludere la norma che vieta la deducibilità dei compensi per il lavoro prestato o l’opera svolta dal coniuge, figli, affiliati...

