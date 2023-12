Il salva liti non si estende a detrazioni e bonus minori

«Una sorta di garanzia per i beneficiari delle detrazioni nei casi in cui non riescano a completare i lavori oggetto di agevolazione»: così la relazione tecnica al decreto-legge approvato il 28 dicembre definisce la nuova previsione introdotta dall’articolo 1 del provvedimento.

La disposizione intende derogare, in alcune specifiche situazioni, a uno dei principi basilari dei bonus edilizi, vale a dire che l’agevolazione sussiste solo nella misura in cui l’intervento è portato a termine e si raggiungono...