Impatriati, così il calcolo dell’imponibile per la proroga quinquennale dell’agevolazione

La domanda

Si chiedono chiarimenti in merito alla proroga quinquennale dell’agevolazione dell’imposizione al 50% per i lavoratori impatriati (Dlgs 147/2015, Dl 34/2019 e legge 178/2020). Per ottenerla è necessita versare mediante F24, un’imposta forfettaria dell’importo pari (nel caso nostro) del 10%, sui redditi percepiti l’anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. L’eventuale carenza del versamento o ritardo non è sanabile. Cosa si intende con “redditi percepiti”? Nel caso di un lavoratore dipendente sono da conteggiare come redditi percepiti, oltre tutti gli stipendi lordi, anche le seguenti poste: il Tfr liquidato; l’offerta conciliativa ex articolo 6 del Dlgs 23/2015; l’importo a titolo di incentivo all’esodo; l’importo a titolo di corrispettivo della transazione novativa e generale (ex articolo 1965 del Codice civile); l’indennità sostitutiva del preavviso?

E. Q. - Cuneo