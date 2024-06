Impatriati, la mancata iscrizione all’Aire esclude dall’agevolazione

Una recente risposta ad interpello della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna offre un interessante spaccato sulla complicata evoluzione normativa del regime speciale riservato ai lavoratori impatriati, disciplinato dall’articolo 16, DLgs 14 settembre 2015, n. 147. La vicenda del contribuente rappresenta in modo emblematico le numerose incertezze applicative che hanno contraddistinto tale agevolazione fiscale negli ultimi anni.

L’articolo 5, comma 1, del Dl 30 aprile 2019, n. 34 (convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, di seguito ’’decreto Crescita’’) ha modificato alcuni dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso al regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 147, incrementato le percentuali di riduzione dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili e previsto, al verificarsi di determinate condizioni, l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo...