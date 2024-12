Impatriati, primo quinquennio in scadenza. Per i dipendenti meglio chiedere la proroga entro dicembre Per chi ha trasferito la residenza fiscale in Italia dal 2020 la conferma è senza costi. Non c’è un obbligo di comunicazione al datore, ma la richiesta tempestiva consente di applicare l’incentivo già nella prima busta paga del 2025