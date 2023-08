Impatriati, regime agevolato anche per il secondo ingresso di Antonio Longo









Il regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati si può applicare per una seconda volta a seguito del nuovo ingresso in Italia. Si tratta della conclusione a cui è giunta l’agenzia delle Entrate, proprio mentre la delega fiscale prevede inteventi sul tema, in una recente risposta a interpello inedita.

L’istante, lavoratore nel settore della moda, ha beneficiato del regime impatriati (articolo 16 del Dlgs 147/2015) per gli anni di imposta 2019 e 2020, godendo dell’esenzione da tassazione del ...