Impegni reciproci tra Fisco e contribuenti

Per le imprese in regime di adempimento collaborativo, un documento di notevole importanza è il codice di condotta, approvato con il Dm 29 aprile 2024 e successivamente modificato con il Dm 3 ottobre 2024. Si tratta di un documento che non riguarda i soggetti che adottano in via volontaria il Tax control framework.

Il codice contiene l’elenco dei doveri assunti reciprocamente dall’impresa e dall’agenzia delle Entrate. E consiste nella declinazione in concreto dell’impegno, assunto con l’adesione...