Importazione senza Iva per i beni destinati a esami o analisi sulla composizione

Importazione senza applicazione dell’Iva per i beni destinati ad essere sottoposti ad esami, analisi e/o test per determinare la composizione, la qualità o le altre caratteristiche tecniche, ovvero a scopo d’informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale.

L’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 19/2025 ha fornito un importante chiarimento, in termini di principio, in risposta ad un contribuente che richiedeva l’applicazione dell’articolo 72 della direttiva 2009/132...