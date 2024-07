Imposte dirette e sostituti d'imposta, nuove sanzioni con decorrenza differenziata

Il Dlgs 14 giugno 2024, n. 87, in attuazione dell'articolo 20 della legge delega 111/2023, revisiona il sistema sanzionatorio tributario, stabilendo in particolare l'irretroattività delle norme più favorevoli per il contribuente solo per quelle in ambito amministrativo (e non anche per quelle in ambito penale). In altri termini, il legislatore riconosce il principio del favor rei per le sanzioni di natura penale (o sostanzialmente penale) ma non anche per quelle di natura amministrativa. Si evidenziano le principali modifiche introdotte in materia di sanzioni per violazioni in tema di imposte dirette e sostituti d'imposta.