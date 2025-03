Imposte e tributi, risposte sempre aggiornate con 24 Ai Tax Assistant

Affidabilità, autorevolezza, responsabilità e aggiornamento: sono questi i valori con cui il Sole 24 Ore entra nel mondo delle soluzioni editoriali basate sull’intelligenza artificiale generativa. La novità è arrivata con 24 Ai Tax Assistant – il chatbot fiscale presentato alcune settimane fa in occasione di Telefisco 2025 – che rappresenta una rilevante innovazione nel mondo della consulenza fiscale e contabile. Un servizio addestrato per rispondere in modo sintetico e operativo a domande tecniche – poste in linguaggio naturale – su questioni relative a tutti gli ambiti del diritto tributario, dia singoli tributi all’accertamento e al contenzioso, ma anche al diritto societario, alla contabilità, al bilancio.

24 Ai Tax Assistant è integrato nelle banche dati fiscali del Sole 24 Ore, così da facilitare per gli utenti l’accesso all’enorme database documentale del Gruppo per verificare e approfondire, ove necessario, i risultati offerti dal sistema di intelligenza artificiale.

Le fonti da cui attinge il motore di intelligenza artificiale garantiscono la massima affidabilità: si tratta infatti di contenuti del Sole 24 Ore, un archivio di qualità certificata, con documentazione mirata, controllata, con taglio pratico-operativo. In calce a ogni risposta, l’utente otterrà l’elenco delle fonti utilizzate per generarla.

Allo sviluppo 24 AI Tax Assistant ha contribuito l’autorevolezza di un pool di esperti di valore assoluto. E saranno sempre gli esperti del Sole a contribuire alla costante crescita e al miglioramento del chatbot.

I motori di intelligenza artificiale sono potentissimi ma per definizione imperfetti. Questo ci ha spinto a una maggiore responsabilità verso gli utenti, indicando con estrema chiarezza e trasparenza che cosa 24 Ai Tax Assistant può fare e che cosa non può fare.

Inoltre, il chatbot del Sole 24 Ore passa attraverso una costante attività di aggiornamento in tempo reale, superando uno dei limiti più noti dei sistemi di intelligenza artificiale.

Le valutazioni sull’efficacia di 24 Ai Tax Assistant – sia da parte di numerosi esperti del Sole 24 Ore sia da parte di molti utenti che già lo stanno utilizzando – confermano che i risultati sono molto soddisfacenti per accuratezza delle risposte, praticità, sintesi, aggiornamento. Consapevoli che, sempre nell’ottica della responsabilità e della trasparenza, si tratta di strumenti in cui la verifica e il controllo da parte del professionista restano essenziali. Per affinare sempre più la qualità di 24 Ai Tax Assistant, sarà presto attivato un sistema di valutazione dei risultati anche tramite feedback da parte dell’utilizzatore. In questo modo, le segnalazioni inviate dagli utenti potranno essere utilizzate per “istruire” il chatbot e serviranno a correggere eventuali imprecisioni, oltre che a implementare il database con casistiche sempre più specifiche.