Imposte sui redditi e Irap dimezzate per sei anni a chi riporta l’attività in Italia di Eugenio Bruno e Carmine Fotina









L’operazione rientro del made in Italy varrà per l’anno di imposta in corso al momento della rilocalizzazione e per i cinque periodi di imposta successivi. Potenzialmente, dunque, sei anni, secondo quanto si legge all’articolo 5 della bozza del decreto legislativo sul fisco internazionale, in attuazione della delega fiscale. L’incentivo consisterà nel dimezzamento dell’imponibile Ires o Irpef a seconda dei casi e dell’Irap. Beneficiarie le attività di impresa e di arti e professioni esercitate in...