Imprese agricole, concordato solo con il regime ordinario di calcolo dei redditi

Il Concordato preventivo biennale (Cpb) per le imprese agricole è possibile solo nel caso di applicazione del regime ordinario di determinazione del reddito nell’anno che precede l’accettazione della proposta.

Nei giorni scorsi l’agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 18/E con cui fornisce chiarimenti in merito a questo istituto; i contribuenti sono ora in possesso di tutte le informazioni necessarie per poter prendere una decisione entro il prossimo 31 ottobre (data ultima per accedere...