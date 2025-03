Imprese sociali, dal 2026 utili a riserva fuori dalla base imponibile Ires

Il varo delle misure fiscali come volano di sviluppo delle imprese sociali: la prossima entrata in vigore del regime Ires delle imprese sociali, per effetto del placet rilasciato dal DG Competition nella comfort letter del 7 marzo scorso (si veda il Sole 24 Ore dell’8 marzo), dovrebbe rappresentare l’antidoto definitivo al tradizionale sottodimensionamento delle imprese sociali nel nostro Paese. Un fenomeno, questo, già in controtendenza da quando è stata approvata la riforma del Terzo settore, con...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi