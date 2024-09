Imu, dal 2025 casistica ampia di aliquote standard legate a tipo di immobile, rendita, utilizzo

Al via il nuovo prospetto obbligatorio delle aliquote Imu che avrà efficacia a partire dalle delibere Imu per il 2025. Nulla cambia invece per le regole sulla pubblicazione delle aliquote 2024, applicabili in sede di saldo in scadenza il 16 dicembre prossimo.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 757, legge 160/2019, le delibere comunali sulle aliquote Imu devono essere inserite, attraverso un apposito applicativo, nel portale del Federalismo Fiscale corredate dal prospetto delle aliquote in cui devono ...