Acconto Imu 2023, sulle aree edificabili nessun onere di comunicazione di valori variati di Giuseppe Debenedetto

Link utili Cassazione, ordinanza 11443/2023 Sezione Tributaria

Come fare per Nuova Imu Enc, tra novità e nodi irrisolti - di Giuseppe Debenedetto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Scade il prossimo 16 giugno 2023 il termine per pagare l’acconto Imu 2023 e occorre prestare particolare attenzione alle aree edificabili, considerando le novità introdotte dalla disciplina della nuova Imu e dai recenti sviluppi giurisprudenziali.

Va in primo luogo evidenziato che la base imponibile ai fini Imu delle aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici), diversamente dai fabbricati...