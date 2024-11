Imu su edifici ristrutturati, nuova rendita valida da fine lavori. Rettifica anche oltre i 12 mesi

I titolari di unità immobiliari già censite, in seguito a interventi edilizi o cambi di destinazioni d’uso, sono tenuti a presentare in catasto, quando ne ricorrano le condizioni, specifica dichiarazione di variazione. E questo sia per assicurare l’equo assolvimento degli effetti fiscali derivanti dalla nuova rendita, sia per finalità civilistiche (cioè per garantire la rispondenza della planimetria depositata in catasto allo stato dei luoghi ex Dl 78/2010).

L’obbligo è previsto dalla normativa vigente...