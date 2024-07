Imu, la prova dell’esenzione ricade sul contribuente

Grava sul contribuente l’onere di dedurre e provare i presupposti dell’ esenzione dell’immobile ai fini Imu. È quanto affermato dall’ordinanza 20317/2024 della Cassazione. I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso di un istituto religioso che ha impugnato un avviso di accertamento, emesso da un Comune, in relazione all’Imu dovuta dallo stesso istituto per l’anno 2012, per il possesso di due unità immobiliari e di un terreno.

Il contenzioso tributario

La Ctp aveva parzialmente accolto l’impugnativa dell’istituto religioso...