Incentivi con riserva di almeno il 60% dei fondi per le Pmi

Almeno il 60% delle risorse disponibili per ciascun incentivo è riservato alle Pmi, con una quota del 25% destinata a micro e piccole imprese. I bandi devono riportare le opzioni disponibili per eventuale cumulo. Per i crediti di imposta che non hanno istruttoria è confermata l’impostazione come da 4.0 attuale. Per gli altri incentivi i bandi saranno a sportello, a graduatoria o con accordo ad hoc.

Le procedure di accesso ai bandi possono seguire diversi criteri, i quali possono anche essere combinati...