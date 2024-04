Informazione vincolante anche sul transfer pricing per il valore in dogana

Informazione vincolante anche per il valore in dogana, con possibilità di presentare appositi interpelli europei in materia di transfer pricing. Questa è l’importante novità collegata alla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» dell’Unione europea dei regolamenti 2024/1071 e 2024/1072 che introducono nel sistema unionale le decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana (Ivvd). A seguito dell’impulso della Dg Taxud del 2018 su consultazione delle...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi