Integrativa a favore per rigenerare il maggior credito Irpef 2021 rilevato dalle Entrate

La domanda

Un contribuente ha ricevuto a giugno 2024 un avviso di irregolarità con il quale viene comunicato un maggior credito Irpef relativo alla dichiarazione dei redditi anno 2021. Essendo intenzionato a confermare il credito tramite Civis, in caso di risposta positiva da parte dell’agenzia delle Entrate, come potrebbe riportare il credito nella dichiarazione da presentare per l’anno 2023?

P. A. - Viterbo