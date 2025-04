Isa 2025 con verifica sui nuovi codici Ateco

Isa del periodo d’imposta 2024 con i nuovi Ateco 2025. È quanto si apprende dal decreto del viceministro dell’Economia del 31 marzo 2025 che approva gli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili all’annualità 2024.

Si tratta degli indicatori oggetto di revisione applicabili per l’annualità di rifermento (2024). In totale sono 100 indicatori sui 172 totali utilizzabili per il periodo d’imposta 2024, che riguardano più specificamente: 2 l’agricoltura; 22 il settore delle manifatture; 38 i...