Isa, dati rilevanti per il periodo d’imposta 2024 e programma di revisione

Con il provvedimento n. 21545 del 29 gennaio 2024, l’agenzia delle Entrate ha individuato i dati economici, contabili e strutturali che i contribuenti saranno chiamati a dichiarare per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (cd. Isa) per il periodo d’imposta 2024. L’individuazione annuale di tali informazioni è prevista dall’articolo 9-bis del Dl 50/2017 al fine di consentire ai soggetti tenuti alla compilazione degli Isa di conoscere in anticipo i dati e tutti gli ulteriori elementi necessari per predisporre i relativi modelli dichiarativi per l’anno in corso.