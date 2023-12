Iva di gruppo, ravvedimento speciale in caso di tardiva garanzia

L’agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 475/2023, ha chiarito che, in tema di Iva di gruppo, una società, la quale abbia validamente presentato le dichiarazioni annuali Iva, potrà regolarizzare la violazione presentando tardivamente le garanzie patrimoniali al fine di legittimare le compensazioni eseguite nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo. Con versamento, oltre agli interessi, della sanzione, in misura ridotta ad 1/18. Qualora poi la società abbia inteso di avvalersi del ravvedimento speciale potrà altresì beneficiare della rateizzazione delle somme dovute. Diversamente, la corresponsione della sanzione “super ridotta” (previa rimozione della stessa) andrà eseguito in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023. La risposta in esame tiene altresì conto delle risultanze inerenti la Rm 67/E/2023.