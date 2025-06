Iva, per i rappresentanti fiscali scatta l’ora delle garanzie

Mancano pochi giorni per l’attestazione dei requisiti e la prestazione della garanzia per coloro che già operano come rappresentanti fiscali. Dopodiché sarà concesso un extra-time di 60 giorni per evitare che la procedura di cessazione d’ufficio della partita Iva si concluda. Un’ulteriore garanzia dev’essere poi rilasciata dai soggetti extra Ue “rappresentati” che effettuino operazioni intracomunitarie.

L’obbligo dei rappresentanti

Il termine è fissato al 16 giugno (60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento 186368/2025) ...