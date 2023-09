Iva, obbligo di rettifica dal ricevimento della nota di credito di Raffaele Rizzardi e Benedetto Santacroce

Dal ricevimento della nota di credito Iva decorre il termine entro il quale il cessionario/committente deve rettificare, in diminuzione, il credito nei confronti dell’Erario. Tra i chiarimenti delle Entrate nella sessione speciale di Telefisco, una puntualizzazione riguarda ancora le note di variazione.

La norma è relativamente giovane in quanto l’articolo 26 della legge Iva è stato interamente riscritto dal Dl 73/2021, anche se ha lasciato gli elementi più rilevanti in senso negativo, come quello...